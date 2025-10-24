Актуальна ціна Solana Stock Index сьогодні становить 0,00114948 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SSX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SSX на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Solana Stock Index сьогодні становить 0,00114948 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SSX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SSX на MEXC вже зараз.

Ціна Solana Stock Index (SSX)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 SSX до USD:

$0,00114948
$0,00114948$0,00114948
+64,80%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Solana Stock Index (SSX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:18:38 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Solana Stock Index (SSX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0,00116106
$ 0,00116106$ 0,00116106
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00116106
$ 0,00116106$ 0,00116106

$ 0,00575945
$ 0,00575945$ 0,00575945

$ 0
$ 0$ 0

+4,89%

+64,81%

+5,06%

+5,06%

Актуальна ціна Solana Stock Index (SSX) становить $0,00114948. За останні 24 години SSX торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0,00116106, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SSX становить $ 0,00575945, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SSX змінився на +4,89% за останню годину, +64,81% за 24 години та на +5,06% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Solana Stock Index (SSX)

$ 1,13M
$ 1,13M$ 1,13M

--
----

$ 1,13M
$ 1,13M$ 1,13M

982,10M
982,10M 982,10M

982 098 584,799377
982 098 584,799377 982 098 584,799377

Поточна ринкова капіталізація Solana Stock Index — $ 1,13M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SSX — 982,10M, зі загальною пропозицією 982098584.799377. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,13M.

Історія ціни Solana Stock Index (SSX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Solana Stock Index до USD становила $ +0,00045202.
За останні 30 днів зміна ціни Solana Stock Index до USD становила $ -0,0003903128.
За останні 60 днів зміна ціни Solana Stock Index до USD становила $ -0,0007441313.
За останні 90 днів зміна ціни Solana Stock Index до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00045202+64,81%
30 днів$ -0,0003903128-33,95%
60 днів$ -0,0007441313-64,73%
90 днів$ 0--

Що таке Solana Stock Index (SSX)

The global market cap of all combined stocks is $115.0 trillion. Cryptocurrency is so revolutionary because it creates a global financial economy that has never been seen until now.

Solana Stock Index embodies the world's stock market unrestricted by borders always open in one coin, $SSX. As the ecosystem races for tokenized stocks we have tokenized all stocks.

$SSX breaks global barriers and closing bell restrictions by harnessing a worldwide economy into one index, Solana Stock Index.

Прогноз ціни Solana Stock Index (USD)

Скільки коштуватиме Solana Stock Index (SSX) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Solana Stock Index (SSX) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Solana Stock Index.

Перегляньте прогноз ціни Solana Stock Index вже зараз!

SSX до місцевих валют

Токеноміка Solana Stock Index (SSX)

Розуміння токеноміки Solana Stock Index (SSX) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SSX зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Solana Stock Index (SSX)

Скільки сьогодні коштує Solana Stock Index (SSX)?
Актуальна ціна SSX у USD становить 0,00114948 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SSX до USD?
Поточна ціна SSX до USD — $ 0,00114948. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Solana Stock Index?
Ринкова капіталізація SSX — $ 1,13M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SSX?
Циркуляційна пропозиція SSX — 982,10M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SSX?
SSX досяг історичної максимальної ціни у 0,00575945 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SSX?
Історична мінімальна ціна SSX становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі SSX?
Актуальний обсяг торгівлі SSX за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна SSX цього року?
SSX може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SSX для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:18:38 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Solana Stock Index (SSX)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

