Інформація щодо ціни Solana Stock Index (SSX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0,00116106 $ 0,00116106 $ 0,00116106 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0,00116106$ 0,00116106 $ 0,00116106 Рекордний максимум $ 0,00575945$ 0,00575945 $ 0,00575945 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +4,89% Зміна ціни (1 дн.) +64,81% Зміна ціни (за 7 дн.) +5,06% Зміна ціни (за 7 дн.) +5,06%

Актуальна ціна Solana Stock Index (SSX) становить $0,00114948. За останні 24 години SSX торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0,00116106, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SSX становить $ 0,00575945, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SSX змінився на +4,89% за останню годину, +64,81% за 24 години та на +5,06% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Solana Stock Index (SSX)

Ринкова капіталізація $ 1,13M$ 1,13M $ 1,13M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,13M$ 1,13M $ 1,13M Циркуляційне постачання 982,10M 982,10M 982,10M Загальна пропозиція 982 098 584,799377 982 098 584,799377 982 098 584,799377

Поточна ринкова капіталізація Solana Stock Index — $ 1,13M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SSX — 982,10M, зі загальною пропозицією 982098584.799377. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,13M.