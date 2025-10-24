Ціна Solana Stock Index (SSX)
+4,89%
+64,81%
+5,06%
+5,06%
Актуальна ціна Solana Stock Index (SSX) становить $0,00114948. За останні 24 години SSX торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0,00116106, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SSX становить $ 0,00575945, тоді як його історичний мінімум — $ 0.
Що стосується короткострокових результатів, то SSX змінився на +4,89% за останню годину, +64,81% за 24 години та на +5,06% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.
Поточна ринкова капіталізація Solana Stock Index — $ 1,13M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SSX — 982,10M, зі загальною пропозицією 982098584.799377. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,13M.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Solana Stock Index до USD становила $ +0,00045202.
За останні 30 днів зміна ціни Solana Stock Index до USD становила $ -0,0003903128.
За останні 60 днів зміна ціни Solana Stock Index до USD становила $ -0,0007441313.
За останні 90 днів зміна ціни Solana Stock Index до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00045202
|+64,81%
|30 днів
|$ -0,0003903128
|-33,95%
|60 днів
|$ -0,0007441313
|-64,73%
|90 днів
|$ 0
|--
The global market cap of all combined stocks is $115.0 trillion. Cryptocurrency is so revolutionary because it creates a global financial economy that has never been seen until now.
Solana Stock Index embodies the world's stock market unrestricted by borders always open in one coin, $SSX. As the ecosystem races for tokenized stocks we have tokenized all stocks.
$SSX breaks global barriers and closing bell restrictions by harnessing a worldwide economy into one index, Solana Stock Index.
|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|10-23 22:32:48
|Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
|10-23 15:34:02
|Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
|10-23 01:13:05
|Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
|10-22 21:14:27
|Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
|10-22 12:58:37
|Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
|10-21 22:34:24
|Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин
