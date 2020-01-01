Токеноміка Solana Spaces (STORE) Дізнайтеся ключову інформацію про Solana Spaces (STORE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Solana Spaces (STORE) Solana Spaces is positioning itself as the ultimate destination for everything physical in the Solana ecosystem. This includes high-quality Solana-branded apparel, hardware wallets, phones, gaming gear, and cutting-edge dePIN devices. It will serve as both a comprehensive online storefront and a series of physical pop-up shops at major events like Accelerate, NFT NYC, Breakpoint, and more. Whether you're looking to rep Solana in style or explore the latest in blockchain-connected hardware, Solana Spaces will be the go-to hub for fans, developers, and collectors alike. Офіційний вебсайт: https://solanaspaces.com Купити STORE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Solana Spaces (STORE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Solana Spaces (STORE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 588,23K $ 588,23K $ 588,23K Загальна пропозиція: $ 972,55M $ 972,55M $ 972,55M Циркуляційна пропозиція: $ 972,55M $ 972,55M $ 972,55M FDV (повністю розведена вартість): $ 588,23K $ 588,23K $ 588,23K Історичний максимум: $ 0,0039126 $ 0,0039126 $ 0,0039126 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,0006048 $ 0,0006048 $ 0,0006048 Дізнайтеся більше про ціну Solana Spaces (STORE)

Токеноміка Solana Spaces (STORE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Solana Spaces (STORE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів STORE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів STORE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку STORE, досліджуйте ціну токена STORE в реальному часі!

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