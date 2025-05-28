Сьогоднішня ціна Solana Spaces (STORE)

Поточна ціна Solana Spaces (STORE) сьогодні становить 0,00203507 USD з ринковою капіталізацією $ 1,98M USD. Ціна STORE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Solana Spaces:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Solana Spaces протягом дня — +2,92%

- циркуляційна пропозиція – 972,56M USD

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