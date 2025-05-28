Ціна Solana Spaces (STORE)
Поточна ціна Solana Spaces (STORE) сьогодні становить 0,00203507 USD з ринковою капіталізацією $ 1,98M USD. Ціна STORE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Solana Spaces:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Solana Spaces протягом дня — +2,92%
- циркуляційна пропозиція – 972,56M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Solana Spaces до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Solana Spaces до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Solana Spaces до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Solana Spaces до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2,92%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Solana Spaces: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,70%
+2,92%
-39,24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Solana Spaces is positioning itself as the ultimate destination for everything physical in the Solana ecosystem. This includes high-quality Solana-branded apparel, hardware wallets, phones, gaming gear, and cutting-edge dePIN devices. It will serve as both a comprehensive online storefront and a series of physical pop-up shops at major events like Accelerate, NFT NYC, Breakpoint, and more. Whether you're looking to rep Solana in style or explore the latest in blockchain-connected hardware, Solana Spaces will be the go-to hub for fans, developers, and collectors alike.
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