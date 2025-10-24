Інформація щодо ціни Solana Social Explorer (SSE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,0339632$ 0,0339632 $ 0,0339632 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,06% Зміна ціни (1 дн.) +6,45% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,47% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,47%

Актуальна ціна Solana Social Explorer (SSE) становить --. За останні 24 години SSE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SSE становить $ 0,0339632, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SSE змінився на +0,06% за останню годину, +6,45% за 24 години та на +1,47% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Solana Social Explorer (SSE)

Ринкова капіталізація $ 477,26K$ 477,26K $ 477,26K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 477,26K$ 477,26K $ 477,26K Циркуляційне постачання 1000,00M 1000,00M 1000,00M Загальна пропозиція 999 997 589,62 999 997 589,62 999 997 589,62

Поточна ринкова капіталізація Solana Social Explorer — $ 477,26K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SSE — 1000,00M, зі загальною пропозицією 999997589.62. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 477,26K.