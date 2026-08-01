Сьогоднішня ціна Solana Name Service

Поточна ціна Solana Name Service (SNS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 7.38% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SNS до USD становить $ 0 за SNS.

Solana Name Service наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1,007,050, з циркуляційною пропозицією у 2.50B SNS. Протягом останніх 24 годин SNS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00347868, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SNS змінився на -0.27% за останню годину та на -1.81% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 825.38.

Ринкова інформація щодо Solana Name Service (SNS)

Ринкова капіталізація $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Обсяг (за 24 год) $ 825.38$ 825.38 $ 825.38 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 4.03M$ 4.03M $ 4.03M Циркуляційне постачання 2.50B 2.50B 2.50B Загальна пропозиція 9,999,801,754.3072 9,999,801,754.3072 9,999,801,754.3072

Поточна ринкова капіталізація Solana Name Service — $ 1.01M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 825.38. Циркуляційна пропозиція SNS — 2.50B, зі загальною пропозицією 9999801754.3072. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4.03M.