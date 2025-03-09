Сьогоднішня ціна Solana Money Glitch (SMG)

Поточна ціна Solana Money Glitch (SMG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 51.72K USD. Ціна SMG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Solana Money Glitch:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.88K USD

- зміна ціни Solana Money Glitch протягом дня — -29.04%

- циркуляційна пропозиція – 785.54M USD

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