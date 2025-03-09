Ціна Solana Money Glitch (SMG)
Поточна ціна Solana Money Glitch (SMG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 51.72K USD. Ціна SMG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Solana Money Glitch:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.88K USD
- зміна ціни Solana Money Glitch протягом дня — -29.04%
- циркуляційна пропозиція – 785.54M USD
Отримуйте оновлення цін SMG до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SMG.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Solana Money Glitch до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Solana Money Glitch до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Solana Money Glitch до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Solana Money Glitch до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-29.04%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Solana Money Glitch: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.08%
-29.04%
-75.51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Solana Money Glitch (SMG) is a deflationary reward token built on the Solana blockchain, designed to provide passive income to its holders through a unique reward mechanism. Every 5 minutes, SMG holders automatically receive Solana rewards directly into their wallets, simply for holding the token. This is enabled by a 5% transaction tax, split into two parts: one portion is redistributed to holders as Solana rewards, and the other is used to burn tokens, reducing the total supply over time. SMG launched with a fair distribution model: 100% of the token supply was added to liquidity at launch, with no team tokens, no pre-sale, and no wallet limits, ensuring equal access for all participants. Built on Solana, it benefits from fast, low-cost transactions. SMG aims to offer a straightforward tokenomics model that rewards holding and supports the Solana ecosystem. Its passive rewards and deflationary design make it an appealing option in Solana’s DeFi space.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SMG до AUD
A$--
|1 SMG до GBP
￡--
|1 SMG до EUR
€--
|1 SMG до USD
$--
|1 SMG до MYR
RM--
|1 SMG до TRY
₺--
|1 SMG до JPY
¥--
|1 SMG до RUB
₽--
|1 SMG до INR
₹--
|1 SMG до IDR
Rp--
|1 SMG до PHP
₱--
|1 SMG до EGP
￡E.--
|1 SMG до BRL
R$--
|1 SMG до CAD
C$--
|1 SMG до BDT
৳--
|1 SMG до NGN
₦--
|1 SMG до UAH
₴--
|1 SMG до VES
Bs--
|1 SMG до PKR
Rs--
|1 SMG до KZT
₸--
|1 SMG до THB
฿--
|1 SMG до TWD
NT$--
|1 SMG до CHF
Fr--
|1 SMG до HKD
HK$--
|1 SMG до MAD
.د.م--
|1 SMG до MXN
$--