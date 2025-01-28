Сьогоднішня ціна Solana Mascot (LUMIO)

Поточна ціна Solana Mascot (LUMIO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 30.31K USD. Ціна LUMIO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Solana Mascot:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.90K USD

- зміна ціни Solana Mascot протягом дня — -13.70%

- циркуляційна пропозиція – 999.91M USD

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