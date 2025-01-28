Ціна Solana Mascot (LUMIO)
Поточна ціна Solana Mascot (LUMIO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 30.31K USD. Ціна LUMIO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Solana Mascot:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.90K USD
- зміна ціни Solana Mascot протягом дня — -13.70%
- циркуляційна пропозиція – 999.91M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Solana Mascot до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Solana Mascot до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Solana Mascot до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Solana Mascot до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-13.70%
|30 днів
|$ 0
|-51.46%
|60 днів
|$ 0
|-71.95%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Solana Mascot: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.26%
-13.70%
-41.71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Hold onto your wallets, folks! LUMIO has landed, and it's here to light up the Solana universe with its endless charm. 🦄✨ 🐾 What’s LUMIO? The adorable, unstoppable mascot of Solana that’s got everyone saying, “I gotta get one!” Whether you’re a seasoned crypto pro or just here for the vibes, LUMIO brings joy, hype, and a sprinkle of magic to your bags. 💡 Why LUMIO? Because mascots make everything better. From cheering you on during the bull runs to making you smile during the dips, LUMIO is your ultimate blockchain buddy. 🚀 To the Moon? Nope, To the Stars! LUMIO doesn’t just settle for the moon—it’s aiming for the galaxy. With every holder, every meme, and every wagmi moment, the Solana Mascot is one step closer to becoming the true icon of the crypto world. Join the LUMIO tribe, and let’s make the Solana ecosystem not just smarter, but cuter too. 🐕💎 #LUMIOToTheStars
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