Сьогоднішня ціна Solana Kit (SOLKIT)

Поточна ціна Solana Kit (SOLKIT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SOLKIT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Solana Kit:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.79 USD

- зміна ціни Solana Kit протягом дня — -4.37%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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