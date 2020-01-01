Токеноміка Solana ID (SOLID) Дізнайтеся ключову інформацію про Solana ID (SOLID), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Solana ID (SOLID) Solana ID is a decentralized identity platform built exclusively for the Solana ecosystem. It links users' digital footprints to their crypto wallets, assigning a unique SOLID score that reflects wallet quality and engagement. This score unlocks a variety of exclusive rewards and perks from partnered Solana projects, rewarding users based on their on-chain activity. Powered by the $SOLID token, Solana ID not only provides valuable insights for individuals and projects but also fosters a vibrant community by offering tailored incentives. With our upcoming beta launch, Solana ID aims to enhance user experiences and drive active participation within the Solana ecosystem. Офіційний вебсайт: https://www.solana.id/ Купити SOLID зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Solana ID (SOLID) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Solana ID (SOLID), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 873,11K $ 873,11K $ 873,11K Загальна пропозиція: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M Циркуляційна пропозиція: $ 416,73M $ 416,73M $ 416,73M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,10M $ 2,10M $ 2,10M Історичний максимум: $ 0,01632385 $ 0,01632385 $ 0,01632385 Історичний мінімум: $ 0,0016976 $ 0,0016976 $ 0,0016976 Поточна ціна: $ 0,00209705 $ 0,00209705 $ 0,00209705 Дізнайтеся більше про ціну Solana ID (SOLID)

Токеноміка Solana ID (SOLID): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Solana ID (SOLID) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SOLID, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SOLID, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SOLID, досліджуйте ціну токена SOLID в реальному часі!

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