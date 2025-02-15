Сьогоднішня ціна Solana ID (SOLID)

Поточна ціна Solana ID (SOLID) сьогодні становить 0.01568248 USD з ринковою капіталізацією $ 6.54M USD. Ціна SOLID до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Solana ID:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.32K USD

- зміна ціни Solana ID протягом дня — +2.11%

- циркуляційна пропозиція – 416.73M USD

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