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Поточна ціна Solana Horse сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація SOLBISCUIT становить 15 073,76 USD. Відстежуйте оновлення цін SOLBISCUIT до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Solana Horse сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація SOLBISCUIT становить 15 073,76 USD. Відстежуйте оновлення цін SOLBISCUIT до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про SOLBISCUIT

Інформація про ціну SOLBISCUIT

Що таке SOLBISCUIT

Офіційний вебсайт SOLBISCUIT

Токеноміка SOLBISCUIT

Прогноз ціни SOLBISCUIT

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Ціна Solana Horse (SOLBISCUIT)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 SOLBISCUIT до USD:

$0,00001504
$0,00001504$0,00001504
-2,30%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Solana Horse (SOLBISCUIT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 01:55:50 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Solana Horse

Поточна ціна Solana Horse (SOLBISCUIT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3,44% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SOLBISCUIT до USD становить $ 0 за SOLBISCUIT.

Solana Horse наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 15 073,76, з циркуляційною пропозицією у 999,93M SOLBISCUIT. Протягом останніх 24 годин SOLBISCUIT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SOLBISCUIT змінився на +0,11% за останню годину та на -1,64% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Solana Horse (SOLBISCUIT)

$ 15,07K
$ 15,07K$ 15,07K

--
----

$ 15,07K
$ 15,07K$ 15,07K

999,93M
999,93M 999,93M

999 925 998,754399
999 925 998,754399 999 925 998,754399

Поточна ринкова капіталізація Solana Horse — $ 15,07K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SOLBISCUIT — 999,93M, зі загальною пропозицією 999925998.754399. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 15,07K.

Історія ціни Solana Horse у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,11%

-3,43%

-1,64%

-1,64%

Історія ціни Solana Horse (SOLBISCUIT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Solana Horse до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Solana Horse до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Solana Horse до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Solana Horse до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-3,43%
30 днів$ 0-3,01%
60 днів$ 0-18,00%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Solana Horse

Прогноз ціни Solana Horse (SOLBISCUIT) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна SOLBISCUIT у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Solana Horse (SOLBISCUIT) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Solana Horse потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Solana Horse у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни SOLBISCUIT на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Solana Horse.

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Ресурс Solana Horse (SOLBISCUIT)

Офіційний вебсайт

Категорія :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

Про Solana Horse

Яка сьогодні ціна Solana Horse (SOLBISCUIT)?

Живучи ціна становить ₴, що відображає зміну ціни за останні 24 години на рівні -3.43%. Це значення перераховується кожні кілька секунд, щоб відобразити реальний обмін на світових ринках.

Скільки токенів SOLBISCUIT знаходиться в обігу?

Обігова кількість SOLBISCUIT становить 999925998.754399, що представляє кількість, яку наразі тримає публіка. Обігова кількість впливає на визначення ціни та ринкову капіталізацію, особливо для нових активів.

Скільки власників наразі мають Solana Horse?

Орієнтовно існує -- унікальних власників SOLBISCUIT у всіх підтримуваних мережах. Зростання кількості власників загалом свідчить про збільшення прийняття та довгострокового інтересу до активу.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Solana Horse?

Ринкова капіталізація становить ₴664395.6465103203584000, що розміщує Solana Horse на #9363 місці у світі. Ринкова капіталізація допомагає інвесторам зрозуміти відносний розмір та зрілість активу у порівнянні з іншими.

Наскільки активно торгують SOLBISCUIT сьогодні?

За останні 24 години токен зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг часто корелює з більшою ліквідністю та більшою участю трейдерів.

Що спричиняє недавній рух Solana Horse?

Недавній рух ціни на рівні -3.43% за останні 24 години зумовлений ринковим настроєм, поведінкою інвесторів, загальним показником категорії у рамках Solana Ecosystem,Meme,Pump.fun Ecosystem та оновленнями екосистеми --. Також можуть впливати гарячі новини або зростання інтересу до торгівлі.

Люди також запитують: Інші запитання про Solana Horse

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 01:55:50 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Solana Horse (SOLBISCUIT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

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$0,00611$0,00611

+35,77%

TOFU Story

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TOFU

$0,0003290
$0,0003290$0,0003290

+24,15%

ZKcandy

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ZAY

$2,7887
$2,7887$2,7887

+15,23%

Myros

Myros

MY

$0,0110
$0,0110$0,0110

+7,84%

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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