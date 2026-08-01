Сьогоднішня ціна Solana Horse

Поточна ціна Solana Horse (SOLBISCUIT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3,44% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SOLBISCUIT до USD становить $ 0 за SOLBISCUIT.

Solana Horse наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 15 073,76, з циркуляційною пропозицією у 999,93M SOLBISCUIT. Протягом останніх 24 годин SOLBISCUIT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SOLBISCUIT змінився на +0,11% за останню годину та на -1,64% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Solana Horse (SOLBISCUIT)

Ринкова капіталізація $ 15,07K$ 15,07K $ 15,07K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 15,07K$ 15,07K $ 15,07K Циркуляційне постачання 999,93M 999,93M 999,93M Загальна пропозиція 999 925 998,754399 999 925 998,754399 999 925 998,754399

Поточна ринкова капіталізація Solana Horse — $ 15,07K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SOLBISCUIT — 999,93M, зі загальною пропозицією 999925998.754399. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 15,07K.