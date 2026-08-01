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Поточна ціна Solana Fork Staccana сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація STACCANA становить 426 755 USD. Відстежуйте оновлення цін STACCANA до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Solana Fork Staccana сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація STACCANA становить 426 755 USD. Відстежуйте оновлення цін STACCANA до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про STACCANA

Інформація про ціну STACCANA

Що таке STACCANA

Офіційний вебсайт STACCANA

Токеноміка STACCANA

Прогноз ціни STACCANA

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Ціна Solana Fork Staccana (STACCANA)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 STACCANA до USD:

$0,00042731
$0,00042731$0,00042731
-0,01%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Solana Fork Staccana (STACCANA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 01:55:35 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Solana Fork Staccana

Поточна ціна Solana Fork Staccana (STACCANA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,50% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STACCANA до USD становить $ 0 за STACCANA.

Solana Fork Staccana наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 426 755, з циркуляційною пропозицією у 998,86M STACCANA. Протягом останніх 24 годин STACCANA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00104915, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці STACCANA змінився на +0,11% за останню годину та на -2,47% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,28K.

Ринкова інформація щодо Solana Fork Staccana (STACCANA)

$ 426,76K
$ 426,76K$ 426,76K

$ 1,28K
$ 1,28K$ 1,28K

$ 426,76K
$ 426,76K$ 426,76K

998,86M
998,86M 998,86M

998 858 162,622895
998 858 162,622895 998 858 162,622895

Поточна ринкова капіталізація Solana Fork Staccana — $ 426,76K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,28K. Циркуляційна пропозиція STACCANA — 998,86M, зі загальною пропозицією 998858162.622895. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 426,76K.

Історія ціни Solana Fork Staccana у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00104915
$ 0,00104915$ 0,00104915

$ 0
$ 0$ 0

+0,11%

-1,49%

-2,47%

-2,47%

Історія ціни Solana Fork Staccana (STACCANA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Solana Fork Staccana до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Solana Fork Staccana до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Solana Fork Staccana до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Solana Fork Staccana до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-1,49%
30 днів$ 0-20,13%
60 днів$ 0-37,43%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Solana Fork Staccana

Прогноз ціни Solana Fork Staccana (STACCANA) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна STACCANA у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Solana Fork Staccana (STACCANA) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Solana Fork Staccana потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Solana Fork Staccana у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни STACCANA на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Solana Fork Staccana.

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Ресурс Solana Fork Staccana (STACCANA)

Офіційний вебсайт

Категорія :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

Про Solana Fork Staccana

Яка зараз ціна Solana Fork Staccana?

Живуча ціна Solana Fork Staccana (STACCANA) становить ₴ UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином Solana Fork Staccana позиціонується на ринку?

Наразі Solana Fork Staccana займає #3769 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴18809783.63238579920000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу STACCANA?

Обсяг токенів у обігу STACCANA становить 998858162.622895 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін Solana Fork Staccana за останню добу?

За останню добу Solana Fork Staccana торгувався в діапазоні від ₴ (мінімум за 24 години) до ₴ (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки Solana Fork Staccana віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

Solana Fork Staccana досяг найвищого значення за всю історію — ₴0.0462426556171985360000, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують STACCANA?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для Solana Fork Staccana?

Поточне зміщення ціни на -1.49% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.

Люди також запитують: Інші запитання про Solana Fork Staccana

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 01:55:35 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Solana Fork Staccana (STACCANA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Solana Fork Staccana

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