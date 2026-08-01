Яка зараз ціна Solana Fork Staccana?

Живуча ціна Solana Fork Staccana (STACCANA) становить ₴ UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином Solana Fork Staccana позиціонується на ринку?

Наразі Solana Fork Staccana займає #3769 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴18809783.63238579920000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу STACCANA?

Обсяг токенів у обігу STACCANA становить 998858162.622895 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін Solana Fork Staccana за останню добу?

За останню добу Solana Fork Staccana торгувався в діапазоні від ₴ (мінімум за 24 години) до ₴ (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки Solana Fork Staccana віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

Solana Fork Staccana досяг найвищого значення за всю історію — ₴0.0462426556171985360000, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують STACCANA?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для Solana Fork Staccana?

Поточне зміщення ціни на -1.49% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.