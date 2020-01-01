Токеноміка Solana Ecosystem Index (SOLI) Дізнайтеся ключову інформацію про Solana Ecosystem Index (SOLI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Solana Ecosystem Index (SOLI) Amun.com introduces SOLI. A cryptocurrency index of the Solana ecosystem. It delivers easy, low-cost, diversified exposure to top Solana-native projects. By using Marinade staked SOL (mSOL), the index also captures Solana’s 6% staking yield. SOLI rebalances monthly to catch trends in the ecosystem. All without touching your wallet! This Solana index is built for users that want exposure to the top Solana projects, but don’t have time to research and rebalance with the fast moving crypto trends. Learn more at https://tokens.amun.com/token/SOLI Офіційний вебсайт: https://amun.com/ Купити SOLI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Solana Ecosystem Index (SOLI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Solana Ecosystem Index (SOLI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 580,47K $ 580,47K $ 580,47K Загальна пропозиція: $ 124,89K $ 124,89K $ 124,89K Циркуляційна пропозиція: $ 124,89K $ 124,89K $ 124,89K FDV (повністю розведена вартість): $ 580,47K $ 580,47K $ 580,47K Історичний максимум: $ 15,31 $ 15,31 $ 15,31 Історичний мінімум: $ 0,03897228 $ 0,03897228 $ 0,03897228 Поточна ціна: $ 4,65 $ 4,65 $ 4,65 Дізнайтеся більше про ціну Solana Ecosystem Index (SOLI)

Токеноміка Solana Ecosystem Index (SOLI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Solana Ecosystem Index (SOLI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SOLI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SOLI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SOLI, досліджуйте ціну токена SOLI в реальному часі!

Прогноз ціни SOLI Хочете знати, куди рухається SOLI? Наша сторінка прогнозу ціни SOLI поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена SOLI зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!