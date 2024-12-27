Сьогоднішня ціна Solana Ecosystem Index (SOLI)

Поточна ціна Solana Ecosystem Index (SOLI) сьогодні становить 5.04 USD з ринковою капіталізацією $ 629.34K USD. Ціна SOLI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Solana Ecosystem Index:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.00 USD

- зміна ціни Solana Ecosystem Index протягом дня — +0.35%

- циркуляційна пропозиція – 124.89K USD

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