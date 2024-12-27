Ціна Solana Ecosystem Index (SOLI)
Поточна ціна Solana Ecosystem Index (SOLI) сьогодні становить 5.04 USD з ринковою капіталізацією $ 629.34K USD. Ціна SOLI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Solana Ecosystem Index:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.00 USD
- зміна ціни Solana Ecosystem Index протягом дня — +0.35%
- циркуляційна пропозиція – 124.89K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Solana Ecosystem Index до USD становила $ +0.01761881.
За останні 30 днів зміна ціни Solana Ecosystem Index до USD становила $ -2.1115674720.
За останні 60 днів зміна ціни Solana Ecosystem Index до USD становила $ -1.7166779280.
За останні 90 днів зміна ціни Solana Ecosystem Index до USD становила $ -1.331266688676082.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01761881
|+0.35%
|30 днів
|$ -2.1115674720
|-41.89%
|60 днів
|$ -1.7166779280
|-34.06%
|90 днів
|$ -1.331266688676082
|-20.89%
Останній аналіз цін Solana Ecosystem Index: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.22%
+0.35%
-2.43%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Amun.com introduces SOLI. A cryptocurrency index of the Solana ecosystem. It delivers easy, low-cost, diversified exposure to top Solana-native projects. By using Marinade staked SOL (mSOL), the index also captures Solana’s 6% staking yield. SOLI rebalances monthly to catch trends in the ecosystem. All without touching your wallet! This Solana index is built for users that want exposure to the top Solana projects, but don’t have time to research and rebalance with the fast moving crypto trends. Learn more at https://tokens.amun.com/token/SOLI
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