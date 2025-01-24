Сьогоднішня ціна Solana Compass Staked SOL (COMPASSSOL)

Поточна ціна Solana Compass Staked SOL (COMPASSSOL) сьогодні становить 281.63 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна COMPASSSOL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Solana Compass Staked SOL:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 116.34K USD

- зміна ціни Solana Compass Staked SOL протягом дня — +4.67%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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