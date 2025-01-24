Ціна Solana Compass Staked SOL (COMPASSSOL)
Поточна ціна Solana Compass Staked SOL (COMPASSSOL) сьогодні становить 281.63 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна COMPASSSOL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Solana Compass Staked SOL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 116.34K USD
- зміна ціни Solana Compass Staked SOL протягом дня — +4.67%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Solana Compass Staked SOL до USD становила $ +12.57.
За останні 30 днів зміна ціни Solana Compass Staked SOL до USD становила $ +90.2627247930.
За останні 60 днів зміна ціни Solana Compass Staked SOL до USD становила $ +11.7327902890.
За останні 90 днів зміна ціни Solana Compass Staked SOL до USD становила $ +104.36704266330586.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +12.57
|+4.67%
|30 днів
|$ +90.2627247930
|+32.05%
|60 днів
|$ +11.7327902890
|+4.17%
|90 днів
|$ +104.36704266330586
|+58.88%
Останній аналіз цін Solana Compass Staked SOL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.81%
+4.67%
+23.42%
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|1 COMPASSSOL до AUD
A$444.9754
|1 COMPASSSOL до GBP
￡225.304
|1 COMPASSSOL до EUR
€267.5485
|1 COMPASSSOL до USD
$281.63
|1 COMPASSSOL до MYR
RM1,236.3557
|1 COMPASSSOL до TRY
₺10,054.191
|1 COMPASSSOL до JPY
¥43,770.9346
|1 COMPASSSOL до RUB
₽27,923.6145
|1 COMPASSSOL до INR
₹24,296.2201
|1 COMPASSSOL до IDR
Rp4,542,418.7189
|1 COMPASSSOL до PHP
₱16,433.1105
|1 COMPASSSOL до EGP
￡E.14,163.1727
|1 COMPASSSOL до BRL
R$1,667.2496
|1 COMPASSSOL до CAD
C$402.7309
|1 COMPASSSOL до BDT
৳34,302.534
|1 COMPASSSOL до NGN
₦437,990.976
|1 COMPASSSOL до UAH
₴11,811.5622
|1 COMPASSSOL до VES
Bs15,771.28
|1 COMPASSSOL до PKR
Rs78,402.9757
|1 COMPASSSOL до KZT
₸146,453.2326
|1 COMPASSSOL до THB
฿9,499.3799
|1 COMPASSSOL до TWD
NT$9,198.0358
|1 COMPASSSOL до CHF
Fr253.467
|1 COMPASSSOL до HKD
HK$2,191.0814
|1 COMPASSSOL до MAD
.د.م2,810.6674