Інформація щодо ціни Solana Cat (SOLCAT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,51% Зміна ціни (1 дн.) -16,56% Зміна ціни (за 7 дн.) -19,51% Зміна ціни (за 7 дн.) -19,51%

Актуальна ціна Solana Cat (SOLCAT) становить --. За останні 24 години SOLCAT торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SOLCAT становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SOLCAT змінився на +0,51% за останню годину, -16,56% за 24 години та на -19,51% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Solana Cat (SOLCAT)

Ринкова капіталізація $ 32,59K$ 32,59K $ 32,59K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 32,59K$ 32,59K $ 32,59K Циркуляційне постачання 996,41M 996,41M 996,41M Загальна пропозиція 996 411 938,454613 996 411 938,454613 996 411 938,454613

Поточна ринкова капіталізація Solana Cat — $ 32,59K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SOLCAT — 996,41M, зі загальною пропозицією 996411938.454613. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 32,59K.