Сьогоднішня ціна Solana Arcade (SOLCADE)

Поточна ціна Solana Arcade (SOLCADE) сьогодні становить 0.00719006 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SOLCADE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Solana Arcade:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.12 USD

- зміна ціни Solana Arcade протягом дня — +4.74%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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