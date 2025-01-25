Ціна Solana Arcade (SOLCADE)
Поточна ціна Solana Arcade (SOLCADE) сьогодні становить 0.00719006 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SOLCADE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Solana Arcade:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.12 USD
- зміна ціни Solana Arcade протягом дня — +4.74%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Solana Arcade до USD становила $ +0.00032539.
За останні 30 днів зміна ціни Solana Arcade до USD становила $ +0.0008445322.
За останні 60 днів зміна ціни Solana Arcade до USD становила $ -0.0009406151.
За останні 90 днів зміна ціни Solana Arcade до USD становила $ -0.002092826102577376.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00032539
|+4.74%
|30 днів
|$ +0.0008445322
|+11.75%
|60 днів
|$ -0.0009406151
|-13.08%
|90 днів
|$ -0.002092826102577376
|-22.54%
Останній аналіз цін Solana Arcade: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+4.74%
+23.23%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Solcade Listing cg - About solcade Join the Revolution Solana Arcade SOLCADE Where Arcade Gaming Meets the Blockchain Dive into the heart of innovation with Solana Arcade SOLCADE a pioneering project poised to redefine the arcade gaming universe. We are inviting you to become part of a dynamic community where the thrill of arcade gaming collides with the limitless potential of cryptocurrency.
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