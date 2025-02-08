Ціна Solamb (SOLAMB)
Поточна ціна Solamb (SOLAMB) сьогодні становить 0.00001447 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SOLAMB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Solamb:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.45 USD
- зміна ціни Solamb протягом дня — +0.33%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Solamb до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Solamb до USD становила $ -0.0000029024.
За останні 60 днів зміна ціни Solamb до USD становила $ -0.0000058007.
За останні 90 днів зміна ціни Solamb до USD становила $ -0.00003395818222152986.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.33%
|30 днів
|$ -0.0000029024
|-20.05%
|60 днів
|$ -0.0000058007
|-40.08%
|90 днів
|$ -0.00003395818222152986
|-70.12%
Останній аналіз цін Solamb: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.33%
-19.56%
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