Токеноміка Solace ($SOLACE)

Токеноміка Solace ($SOLACE)

Дізнайтеся ключову інформацію про Solace ($SOLACE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація Solace ($SOLACE)

Shipped by UC Berkeley team who placed first in the Virtuals Hackathon, Solace is an AI-driven emotional companion designed to provide continuous, context-aware mental health support through natural voice interaction and deep-learning–powered emotion analysis. Built to integrate seamlessly into users’ daily lives, Solace bridges the gap between on-demand self-care tools and professional therapy by delivering personalized interventions, tracking emotional wellbeing over time, and providing scalable support for individuals and teams.

Офіційний вебсайт:
https://www.solacelaunch.com/

Токеноміка та аналіз ціни Solace ($SOLACE)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Solace ($SOLACE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 1,53M
$ 1,53M$ 1,53M
Загальна пропозиція:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Циркуляційна пропозиція:
$ 500,00M
$ 500,00M$ 500,00M
FDV (повністю розведена вартість):
$ 3,06M
$ 3,06M$ 3,06M
Історичний максимум:
$ 0,04070279
$ 0,04070279$ 0,04070279
Історичний мінімум:
$ 0,00306646
$ 0,00306646$ 0,00306646
Поточна ціна:
$ 0,0030763
$ 0,0030763$ 0,0030763

Токеноміка Solace ($SOLACE): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки Solace ($SOLACE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів $SOLACE, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $SOLACE, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку $SOLACE, досліджуйте ціну токена $SOLACE в реальному часі!

Прогноз ціни $SOLACE

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Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.