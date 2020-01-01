Токеноміка Solace ($SOLACE) Дізнайтеся ключову інформацію про Solace ($SOLACE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Solace ($SOLACE) Shipped by UC Berkeley team who placed first in the Virtuals Hackathon, Solace is an AI-driven emotional companion designed to provide continuous, context-aware mental health support through natural voice interaction and deep-learning–powered emotion analysis. Built to integrate seamlessly into users’ daily lives, Solace bridges the gap between on-demand self-care tools and professional therapy by delivering personalized interventions, tracking emotional wellbeing over time, and providing scalable support for individuals and teams. Офіційний вебсайт: https://www.solacelaunch.com/ Купити $SOLACE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Solace ($SOLACE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Solace ($SOLACE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,53M $ 1,53M $ 1,53M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 3,06M $ 3,06M $ 3,06M Історичний максимум: $ 0,04070279 $ 0,04070279 $ 0,04070279 Історичний мінімум: $ 0,00306646 $ 0,00306646 $ 0,00306646 Поточна ціна: $ 0,0030763 $ 0,0030763 $ 0,0030763 Дізнайтеся більше про ціну Solace ($SOLACE)

Токеноміка Solace ($SOLACE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Solace ($SOLACE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $SOLACE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $SOLACE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $SOLACE, досліджуйте ціну токена $SOLACE в реальному часі!

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