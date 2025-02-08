Сьогоднішня ціна Solabrador (SOBER)

Поточна ціна Solabrador (SOBER) сьогодні становить 0.00001549 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SOBER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Solabrador:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 37.17 USD

- зміна ціни Solabrador протягом дня — +3.13%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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