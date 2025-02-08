Ціна Solabrador (SOBER)
Поточна ціна Solabrador (SOBER) сьогодні становить 0.00001549 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SOBER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Solabrador:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 37.17 USD
- зміна ціни Solabrador протягом дня — +3.13%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Solabrador до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Solabrador до USD становила $ +0.0000008996.
За останні 60 днів зміна ціни Solabrador до USD становила $ -0.0000042701.
За останні 90 днів зміна ціни Solabrador до USD становила $ -0.000007034313387538627.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.13%
|30 днів
|$ +0.0000008996
|+5.81%
|60 днів
|$ -0.0000042701
|-27.56%
|90 днів
|$ -0.000007034313387538627
|-31.22%
Останній аналіз цін Solabrador: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.49%
+3.13%
+10.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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