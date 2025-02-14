Сьогоднішня ціна SOLA AI (SOLA)

Поточна ціна SOLA AI (SOLA) сьогодні становить 0.00097788 USD з ринковою капіталізацією $ 978.53K USD. Ціна SOLA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SOLA AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.51M USD

- зміна ціни SOLA AI протягом дня — -14.00%

- циркуляційна пропозиція – 999.97M USD

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