Ціна SOLA (SOLA)
Поточна ціна SOLA (SOLA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 18.59K USD. Ціна SOLA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SOLA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.87 USD
- зміна ціни SOLA протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 27.15M USD
Отримуйте оновлення цін SOLA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SOLA.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SOLA до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SOLA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SOLA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SOLA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+67.03%
|60 днів
|$ 0
|-5.79%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SOLA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-10.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Solatoken a Faster, Cheaper and more Powerful DeFi build on #solana
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SOLA до AUD
A$--
|1 SOLA до GBP
￡--
|1 SOLA до EUR
€--
|1 SOLA до USD
$--
|1 SOLA до MYR
RM--
|1 SOLA до TRY
₺--
|1 SOLA до JPY
¥--
|1 SOLA до RUB
₽--
|1 SOLA до INR
₹--
|1 SOLA до IDR
Rp--
|1 SOLA до PHP
₱--
|1 SOLA до EGP
￡E.--
|1 SOLA до BRL
R$--
|1 SOLA до CAD
C$--
|1 SOLA до BDT
৳--
|1 SOLA до NGN
₦--
|1 SOLA до UAH
₴--
|1 SOLA до VES
Bs--
|1 SOLA до PKR
Rs--
|1 SOLA до KZT
₸--
|1 SOLA до THB
฿--
|1 SOLA до TWD
NT$--
|1 SOLA до CHF
Fr--
|1 SOLA до HKD
HK$--
|1 SOLA до MAD
.د.م--