Інформація щодо ціни SOL Runner (SOLRUNNER) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +0,92% Зміна ціни (за 7 дн.) +7,09% Зміна ціни (за 7 дн.) +7,09%

Актуальна ціна SOL Runner (SOLRUNNER) становить --. За останні 24 години SOLRUNNER торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SOLRUNNER становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SOLRUNNER змінився на -- за останню годину, +0,92% за 24 години та на +7,09% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо SOL Runner (SOLRUNNER)

Ринкова капіталізація $ 8,31K$ 8,31K $ 8,31K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 8,31K$ 8,31K $ 8,31K Циркуляційне постачання 998,68M 998,68M 998,68M Загальна пропозиція 998 681 066,156106 998 681 066,156106 998 681 066,156106

Поточна ринкова капіталізація SOL Runner — $ 8,31K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SOLRUNNER — 998,68M, зі загальною пропозицією 998681066.156106. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,31K.