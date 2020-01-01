Токеноміка SOL Roulette (ROULETTE)
Інформація SOL Roulette (ROULETTE)
Sol Roulette is a unique reflection token built on the Solana blockchain that integrates a jackpot mechanism into its core tokenomics. Every transaction incurs a 10% fee that is redistributed every 10 minutes – 4% is shared proportionally among all eligible holders and 6% is awarded to one randomly selected holder who holds at least 1,000,000 tokens. This system incentivizes holding by providing regular rewards while adding an element of excitement through periodic jackpot draws. The design is intended to blend deflationary mechanics with gamification to create an engaging, community-driven ecosystem.
Токеноміка та аналіз ціни SOL Roulette (ROULETTE)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена SOL Roulette (ROULETTE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка SOL Roulette (ROULETTE): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки SOL Roulette (ROULETTE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів ROULETTE, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ROULETTE, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку ROULETTE, досліджуйте ціну токена ROULETTE в реальному часі!
Прогноз ціни ROULETTE
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