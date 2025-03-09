Сьогоднішня ціна SOL Roulette (ROULETTE)

Поточна ціна SOL Roulette (ROULETTE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 6.17K USD. Ціна ROULETTE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SOL Roulette:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 501.69 USD

- зміна ціни SOL Roulette протягом дня — -2.51%

- циркуляційна пропозиція – 934.77M USD

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