Ціна SOL Roulette (ROULETTE)
Поточна ціна SOL Roulette (ROULETTE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 6.17K USD. Ціна ROULETTE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SOL Roulette:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 501.69 USD
- зміна ціни SOL Roulette протягом дня — -2.51%
- циркуляційна пропозиція – 934.77M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SOL Roulette до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SOL Roulette до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SOL Roulette до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SOL Roulette до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.51%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SOL Roulette: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+5.35%
-2.51%
-99.10%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Sol Roulette is a unique reflection token built on the Solana blockchain that integrates a jackpot mechanism into its core tokenomics. Every transaction incurs a 10% fee that is redistributed every 10 minutes – 4% is shared proportionally among all eligible holders and 6% is awarded to one randomly selected holder who holds at least 1,000,000 tokens. This system incentivizes holding by providing regular rewards while adding an element of excitement through periodic jackpot draws. The design is intended to blend deflationary mechanics with gamification to create an engaging, community-driven ecosystem.
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