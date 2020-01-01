Токеноміка SOL DRIP (DRIP) Дізнайтеся ключову інформацію про SOL DRIP (DRIP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація SOL DRIP (DRIP) $DRIP is a reward token that delivers Solana ($SOL) to holders every 5 minutes. No trading volume? No problem. You’ll still receive $SOL rewards every 5 minutes—rain or shine. This isn’t just another meme coin—it’s a game-changing project built to reward holders consistently, no matter what the market is doing. The power behind $DRIP lies in its Treasury—specifically, a dedicated distribution wallet that holds tokens solely for the purpose of rewarding $SOL. This wallet is locked and untouchable, meaning the tokens stay there permanently, continuously generating and distributing $SOL. Beyond passive rewards, $DRIP will also be used in real-world utility—like tipping and earning in online games and more. It’s innovation with real use and real rewards. Офіційний вебсайт: https://soldrip.me Купити DRIP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни SOL DRIP (DRIP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена SOL DRIP (DRIP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 166,04K $ 166,04K $ 166,04K Загальна пропозиція: $ 942,54M $ 942,54M $ 942,54M Циркуляційна пропозиція: $ 942,54M $ 942,54M $ 942,54M FDV (повністю розведена вартість): $ 166,04K $ 166,04K $ 166,04K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00017717 $ 0,00017717 $ 0,00017717 Дізнайтеся більше про ціну SOL DRIP (DRIP)

Токеноміка SOL DRIP (DRIP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки SOL DRIP (DRIP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DRIP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DRIP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DRIP, досліджуйте ціну токена DRIP в реальному часі!

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