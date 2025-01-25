Ціна Sol Beats ($BEATS)
Поточна ціна Sol Beats ($BEATS) сьогодні становить 0.137007 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $BEATS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sol Beats:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 68.30 USD
- зміна ціни Sol Beats протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sol Beats до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sol Beats до USD становила $ -0.0024309563.
За останні 60 днів зміна ціни Sol Beats до USD становила $ -0.0262995897.
За останні 90 днів зміна ціни Sol Beats до USD становила $ +0.01207910561519275.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0024309563
|-1.77%
|60 днів
|$ -0.0262995897
|-19.19%
|90 днів
|$ +0.01207910561519275
|+9.67%
Останній аналіз цін Sol Beats: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Sol Beats is an innovative platform dedicated to the tokenization of music assets as a Real World Asset (RWA), allowing direct access to the lucrative global music industry. Real World Assets (RWAs) are physical assets, like music catalogs, that are transformed into tokenized digital assets using blockchain technology. This process brings transparency, security, and accessibility to markets that were previously complex and opaque. Utilizing artificial intelligence, Sol Beats provides a new layer of transparency and financial predictability, benefiting artists, record labels, and investors.
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