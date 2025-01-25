Сьогоднішня ціна Sol Beats ($BEATS)

Поточна ціна Sol Beats ($BEATS) сьогодні становить 0.137007 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $BEATS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sol Beats:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 68.30 USD

- зміна ціни Sol Beats протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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