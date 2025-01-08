Ціна Sol Bastard (SOBA)
Поточна ціна Sol Bastard (SOBA) сьогодні становить 0.00623352 USD з ринковою капіталізацією $ 5.66M USD. Ціна SOBA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sol Bastard:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 33.37K USD
- зміна ціни Sol Bastard протягом дня — -10.59%
- циркуляційна пропозиція – 908.44M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sol Bastard до USD становила $ -0.000738567318765506.
За останні 30 днів зміна ціни Sol Bastard до USD становила $ +0.0011020289.
За останні 60 днів зміна ціни Sol Bastard до USD становила $ +0.0005145502.
За останні 90 днів зміна ціни Sol Bastard до USD становила $ +0.0047298439528697409.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000738567318765506
|-10.59%
|30 днів
|$ +0.0011020289
|+17.68%
|60 днів
|$ +0.0005145502
|+8.25%
|90 днів
|$ +0.0047298439528697409
|+314.55%
Останній аналіз цін Sol Bastard: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.55%
-10.59%
+4.35%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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