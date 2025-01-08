Сьогоднішня ціна Sol Bastard (SOBA)

Поточна ціна Sol Bastard (SOBA) сьогодні становить 0.00623352 USD з ринковою капіталізацією $ 5.66M USD. Ціна SOBA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sol Bastard:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 33.37K USD

- зміна ціни Sol Bastard протягом дня — -10.59%

- циркуляційна пропозиція – 908.44M USD

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