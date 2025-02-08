Ціна SokuSwap (SOKU)
Поточна ціна SokuSwap (SOKU) сьогодні становить 0.00000473 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SOKU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SokuSwap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.17 USD
- зміна ціни SokuSwap протягом дня — -1.22%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SokuSwap до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SokuSwap до USD становила $ -0.0000008024.
За останні 60 днів зміна ціни SokuSwap до USD становила $ -0.0000004146.
За останні 90 днів зміна ціни SokuSwap до USD становила $ +0.000000017683239935259.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.22%
|30 днів
|$ -0.0000008024
|-16.96%
|60 днів
|$ -0.0000004146
|-8.76%
|90 днів
|$ +0.000000017683239935259
|+0.38%
Останній аналіз цін SokuSwap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-1.22%
-13.78%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SokuSwap is the best Cross-Chain Exchange connecting multiple networks in one place! We offer staking and fully decentralized liquidity through yield farms on multiple networks including Binance Smart Chain and Ethereum networks. We have the most secure in-house bridge utilizing 1 supply for multiple networks. The total non-mintable supply is 222,222,222 spread across multiple networks.
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$0.00000473
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RM0.0000210012
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₺0.0001697124
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¥0.0007159801
|1 SOKU до RUB
₽0.0004583843
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₹0.0004151994
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Rp0.0775409712
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￡E.0.0002377771
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