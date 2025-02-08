Сьогоднішня ціна SokuSwap (SOKU)

Поточна ціна SokuSwap (SOKU) сьогодні становить 0.00000473 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SOKU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SokuSwap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.17 USD

- зміна ціни SokuSwap протягом дня — -1.22%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін SOKU до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SOKU.