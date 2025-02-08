Ціна Sojak (SOJAK)
Поточна ціна Sojak (SOJAK) сьогодні становить 0.00002482 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SOJAK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sojak:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.84 USD
- зміна ціни Sojak протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sojak до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sojak до USD становила $ -0.0000020788.
За останні 60 днів зміна ціни Sojak до USD становила $ -0.0000034852.
За останні 90 днів зміна ціни Sojak до USD становила $ -0.000005345333978940844.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0000020788
|-8.37%
|60 днів
|$ -0.0000034852
|-14.04%
|90 днів
|$ -0.000005345333978940844
|-17.72%
Останній аналіз цін Sojak: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-7.36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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