Сьогоднішня ціна Sojak (SOJAK)

Поточна ціна Sojak (SOJAK) сьогодні становить 0.00002482 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SOJAK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sojak:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.84 USD

- зміна ціни Sojak протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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