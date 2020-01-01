Токеноміка SOHOTRN (SOHOT) Дізнайтеся ключову інформацію про SOHOTRN (SOHOT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація SOHOTRN (SOHOT) SOHOT is memecoin on the ETH blockchain. inspired by Elon Musk's tweet. It is a decentralized Meme Token. Today, Elon Musk dropped a meme, hitting 50 million views in MINUTES! His "So hot rn" tweet, featuring an explicit image, signals HEIGHTENED activity in the cryptocurrency market ahead of the Bitcoin halving and potential ETF approval! This is EXACTLY why we've decided to hop on the trend and bring out $SOHOT . To ensure maximum safety, the $FENTANYL contract has been renounced and the initial liquidity has been burned. Офіційний вебсайт: https://sohotrn.io Купити SOHOT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни SOHOTRN (SOHOT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена SOHOTRN (SOHOT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 15,54K $ 15,54K $ 15,54K Загальна пропозиція: $ 799,00M $ 799,00M $ 799,00M Циркуляційна пропозиція: $ 799,00M $ 799,00M $ 799,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 15,54K $ 15,54K $ 15,54K Історичний максимум: $ 0,00229046 $ 0,00229046 $ 0,00229046 Історичний мінімум: $ 0,00001345 $ 0,00001345 $ 0,00001345 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну SOHOTRN (SOHOT)

Токеноміка SOHOTRN (SOHOT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки SOHOTRN (SOHOT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SOHOT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SOHOT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SOHOT, досліджуйте ціну токена SOHOT в реальному часі!

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