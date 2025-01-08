Ціна SOHOTRN (SOHOT)
Поточна ціна SOHOTRN (SOHOT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 29.03K USD. Ціна SOHOT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SOHOTRN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 72.29 USD
- зміна ціни SOHOTRN протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 799.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SOHOTRN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SOHOTRN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SOHOTRN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SOHOTRN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-9.35%
|60 днів
|$ 0
|+15.57%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SOHOTRN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+8.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SOHOT is memecoin on the ETH blockchain. inspired by Elon Musk's tweet. It is a decentralized Meme Token. Today, Elon Musk dropped a meme, hitting 50 million views in MINUTES! His "So hot rn" tweet, featuring an explicit image, signals HEIGHTENED activity in the cryptocurrency market ahead of the Bitcoin halving and potential ETF approval! This is EXACTLY why we've decided to hop on the trend and bring out $SOHOT . To ensure maximum safety, the $FENTANYL contract has been renounced and the initial liquidity has been burned.
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