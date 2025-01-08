Сьогоднішня ціна SOHOTRN (SOHOT)

Поточна ціна SOHOTRN (SOHOT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 29.03K USD. Ціна SOHOT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SOHOTRN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 72.29 USD

- зміна ціни SOHOTRN протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 799.00M USD

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