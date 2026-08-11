Сьогоднішня ціна Sogni AI

Поточна ціна Sogni AI (SOGNI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,09% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SOGNI до USD становить $ 0 за SOGNI.

Sogni AI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 2 105 011, з циркуляційною пропозицією у 3,33B SOGNI. Протягом останніх 24 годин SOGNI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00794096, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SOGNI змінився на -0,82% за останню годину та на -6,40% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 11,77K.

Ринкова інформація щодо Sogni AI (SOGNI)

Ринкова капіталізація $ 2,11M$ 2,11M $ 2,11M Обсяг (за 24 год) $ 11,77K$ 11,77K $ 11,77K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 6,32M$ 6,32M $ 6,32M Циркуляційне постачання 3,33B 3,33B 3,33B Загальна пропозиція 9 999 132 116,940205 9 999 132 116,940205 9 999 132 116,940205

Поточна ринкова капіталізація Sogni AI — $ 2,11M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 11,77K. Циркуляційна пропозиція SOGNI — 3,33B, зі загальною пропозицією 9999132116.940205. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,32M.