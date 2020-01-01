Токеноміка soft shill (CODED) Дізнайтеся ключову інформацію про soft shill (CODED), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація soft shill (CODED) $CODED is more than just a meme token — it’s an autonomous digital entity that lives and breathes in the developer-coded world of X (formerly Twitter). At its core, $CODED is a reactive bot-driven token that automatically replies to posts with a cryptic but iconic phrase: “it’s $coded.” Like a mysterious developer lurking in the shadows, it shows up uninvited, unannounced, and undeniably present. The project is built around a core identity that celebrates coding culture, automation, and the quiet power of lines of logic. Just like how good code doesn’t explain itself — it runs — $CODED doesn’t argue or shill. It simply responds. Instantly. Relentlessly. When someone drops alpha, makes a genius move, or unknowingly touches brilliance, the $CODED bot shows up to seal it with approval: “it’s $coded.” It feels like an easter egg for insiders — and a riddle for everyone else. Офіційний вебсайт: https://coded.review/ Купити CODED зараз!

Токеноміка та аналіз ціни soft shill (CODED) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена soft shill (CODED), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 127,97K $ 127,97K $ 127,97K Загальна пропозиція: $ 999,86M $ 999,86M $ 999,86M Циркуляційна пропозиція: $ 999,86M $ 999,86M $ 999,86M FDV (повністю розведена вартість): $ 127,97K $ 127,97K $ 127,97K Історичний максимум: $ 0,00208835 $ 0,00208835 $ 0,00208835 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00012559 $ 0,00012559 $ 0,00012559 Дізнайтеся більше про ціну soft shill (CODED)

Токеноміка soft shill (CODED): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки soft shill (CODED) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CODED, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CODED, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CODED, досліджуйте ціну токена CODED в реальному часі!

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