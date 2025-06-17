Ціна soft shill (CODED)
Поточна ціна soft shill (CODED) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 853,70K USD. Ціна CODED до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності soft shill:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни soft shill протягом дня — +65,18%
- циркуляційна пропозиція – 999,87M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни soft shill до USD становила $ +0,00033381.
За останні 30 днів зміна ціни soft shill до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни soft shill до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни soft shill до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00033381
|+65,18%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін soft shill: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-6,68%
+65,18%
-34,53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$CODED is more than just a meme token — it’s an autonomous digital entity that lives and breathes in the developer-coded world of X (formerly Twitter). At its core, $CODED is a reactive bot-driven token that automatically replies to posts with a cryptic but iconic phrase: “it’s $coded.” Like a mysterious developer lurking in the shadows, it shows up uninvited, unannounced, and undeniably present. The project is built around a core identity that celebrates coding culture, automation, and the quiet power of lines of logic. Just like how good code doesn’t explain itself — it runs — $CODED doesn’t argue or shill. It simply responds. Instantly. Relentlessly. When someone drops alpha, makes a genius move, or unknowingly touches brilliance, the $CODED bot shows up to seal it with approval: “it’s $coded.” It feels like an easter egg for insiders — and a riddle for everyone else.
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