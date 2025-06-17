Сьогоднішня ціна soft shill (CODED)

Поточна ціна soft shill (CODED) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 853,70K USD. Ціна CODED до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності soft shill:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни soft shill протягом дня — +65,18%

- циркуляційна пропозиція – 999,87M USD

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