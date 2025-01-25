Ціна SOFT COQ INU (SOFTCO)
Поточна ціна SOFT COQ INU (SOFTCO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SOFTCO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SOFT COQ INU:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 94.44 USD
- зміна ціни SOFT COQ INU протягом дня — -5.33%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SOFT COQ INU до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SOFT COQ INU до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SOFT COQ INU до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SOFT COQ INU до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.33%
|30 днів
|$ 0
|+27.48%
|60 днів
|$ 0
|-17.13%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SOFT COQ INU: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-5.33%
+14.42%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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