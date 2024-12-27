Ціна SofaCat (SOFAC)
Поточна ціна SofaCat (SOFAC) сьогодні становить 0.00205098 USD з ринковою капіталізацією $ 199.82K USD. Ціна SOFAC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SofaCat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 96.29K USD
- зміна ціни SofaCat протягом дня — -0.17%
- циркуляційна пропозиція – 97.30M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SofaCat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SofaCat до USD становила $ -0.0008968348.
За останні 60 днів зміна ціни SofaCat до USD становила $ -0.0003610069.
За останні 90 днів зміна ціни SofaCat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.17%
|30 днів
|$ -0.0008968348
|-43.72%
|60 днів
|$ -0.0003610069
|-17.60%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SofaCat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.48%
-0.17%
+38.67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SofaCat is a fun and engaging memecoin project that brings humor and creativity to the crypto space. At its core, SofaCat revolves around the idea that every cat loves a cozy sofa - only to destroy it! This playful narrative brings the community together in a lighthearted way. With SofaCat, you can take part in the fun by helping the cat wreck sofas on our interactive website, all while engaging with a growing, enthusiastic community. It’s more than just a meme - it’s a shared experience of fun and excitement!
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