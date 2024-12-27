Сьогоднішня ціна SofaCat (SOFAC)

Поточна ціна SofaCat (SOFAC) сьогодні становить 0.00205098 USD з ринковою капіталізацією $ 199.82K USD. Ціна SOFAC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SofaCat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 96.29K USD

- зміна ціни SofaCat протягом дня — -0.17%

- циркуляційна пропозиція – 97.30M USD

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