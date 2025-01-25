Ціна Sodi Protocol (SODI)
Поточна ціна Sodi Protocol (SODI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SODI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sodi Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.15 USD
- зміна ціни Sodi Protocol протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sodi Protocol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sodi Protocol до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Sodi Protocol до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Sodi Protocol до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-7.59%
|60 днів
|$ 0
|-45.16%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Sodi Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+17.37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Sodi is the first royalty inscription protocol on Solana. The V1 version allows deployers to deploy inscriptions on Solana with one click and collect royalties. Users can mint inscriptions by paying royalties. Sodi's V2 has upgraded the feature of deploying tokens based on the deployment of inscriptions, and added a mechanism to automatically add LP. When users mint inscriptions and tokens, a certain proportion of tokens and minting fees are automatically added to the liquidity pool. In addition, LP permissions will be sent to the blackhole address for destruction to ensure that no one can remove liquidity, thus protecting traders' funds' safety. Sodi has issued 3 types of assets: Utopia Box, Bulls NFT, and $SODI. The Utopia Box is the first inscription of the Sodi Protocol, with privileges such as potential airdrop opportunities and whitelist access; Bulls NFT, designed exclusively for Solana, is the first mascot with a limited total supply, offering high collectible value. $SODI is the ecosystem token of the Sodi Protocol, with 40% already burned, leaving a current total supply of 126 million. In the future, it will have many consumption scenarios within the Sodi ecosystem.
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