Сьогоднішня ціна SODAX

Поточна ціна SODAX (SODA) сьогодні становить $ 0,02348197, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SODA до USD становить $ 0,02348197 за SODA.

SODAX наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 35 216 158, з циркуляційною пропозицією у 1,08B SODA. Протягом останніх 24 годин SODA торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,096354, тоді як історичний мінімум — $ 0,01993509.

У короткостроковій динаміці SODA змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,46.

Ринкова інформація щодо SODAX (SODA)

Ринкова капіталізація $ 35,22M$ 35,22M $ 35,22M Обсяг (за 24 год) $ 1,46$ 1,46 $ 1,46 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 35,22M$ 35,22M $ 35,22M Циркуляційне постачання 1,08B 1,08B 1,08B Загальна пропозиція 1 499 658 780,063215 1 499 658 780,063215 1 499 658 780,063215

Поточна ринкова капіталізація SODAX — $ 35,22M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,46. Циркуляційна пропозиція SODA — 1,08B, зі загальною пропозицією 1499658780.063215. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 35,22M.