Ціна Socrates (SOC)
Поточна ціна Socrates (SOC) сьогодні становить 0.055726 USD з ринковою капіталізацією $ 32.66M USD. Ціна SOC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Socrates:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 153.66K USD
- зміна ціни Socrates протягом дня — -2.73%
- циркуляційна пропозиція – 583.00M USD
Отримуйте оновлення цін SOC до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SOC.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Socrates до USD становила $ -0.00156801700685776.
За останні 30 днів зміна ціни Socrates до USD становила $ -0.0036628922.
За останні 60 днів зміна ціни Socrates до USD становила $ +0.8474761208.
За останні 90 днів зміна ціни Socrates до USD становила $ +0.052200856494563607.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00156801700685776
|-2.73%
|30 днів
|$ -0.0036628922
|-6.57%
|60 днів
|$ +0.8474761208
|+1,520.79%
|90 днів
|$ +0.052200856494563607
|+1,480.82%
Останній аналіз цін Socrates: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.20%
-2.73%
-25.89%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Socrates is a cutting-edge company at the intersection of social media and blockchain technology. We are dedicated to revolutionising the way people communicate and exchange ideas.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SOC до AUD
A$0.0891616
|1 SOC до GBP
￡0.04402354
|1 SOC до EUR
€0.0529397
|1 SOC до USD
$0.055726
|1 SOC до MYR
RM0.24909522
|1 SOC до TRY
₺1.96266972
|1 SOC до JPY
¥8.7907765
|1 SOC до RUB
₽5.83506946
|1 SOC до INR
₹4.75955766
|1 SOC до IDR
Rp898.80632578
|1 SOC до PHP
₱3.23823786
|1 SOC до EGP
￡E.2.83422436
|1 SOC до BRL
R$0.3455012
|1 SOC до CAD
C$0.07968818
|1 SOC до BDT
৳6.66092878
|1 SOC до NGN
₦86.26273348
|1 SOC до UAH
₴2.33826296
|1 SOC до VES
Bs2.842026
|1 SOC до PKR
Rs15.51356114
|1 SOC до KZT
₸29.17590456
|1 SOC до THB
฿1.8974703
|1 SOC до TWD
NT$1.82837006
|1 SOC до CHF
Fr0.0501534
|1 SOC до HKD
HK$0.43243376
|1 SOC до MAD
.د.م0.56227534