Сьогоднішня ціна Socrates (SOC)

Поточна ціна Socrates (SOC) сьогодні становить 0.055726 USD з ринковою капіталізацією $ 32.66M USD. Ціна SOC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Socrates:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 153.66K USD

- зміна ціни Socrates протягом дня — -2.73%

- циркуляційна пропозиція – 583.00M USD

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