Сьогоднішня ціна SOCOMFY (COMFY)

Поточна ціна SOCOMFY (COMFY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 196.17K USD. Ціна COMFY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SOCOMFY:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 185.92 USD

- зміна ціни SOCOMFY протягом дня — +0.66%

- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD

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