Ціна SOCOMFY (COMFY)
Поточна ціна SOCOMFY (COMFY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 196.17K USD. Ціна COMFY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SOCOMFY:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 185.92 USD
- зміна ціни SOCOMFY протягом дня — +0.66%
- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SOCOMFY до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SOCOMFY до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SOCOMFY до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SOCOMFY до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.66%
|30 днів
|$ 0
|-29.13%
|60 днів
|$ 0
|-27.07%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SOCOMFY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.48%
+0.66%
-8.49%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SOCOMFY, a community-driven meme token on Solana, epitomizes the essence of a COMFY life with charm and simplicity.
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