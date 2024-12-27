Ціна SOCKS (SOCKS)
Поточна ціна SOCKS (SOCKS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 100.91K USD. Ціна SOCKS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SOCKS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.39K USD
- зміна ціни SOCKS протягом дня — -0.22%
- циркуляційна пропозиція – 999.24M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SOCKS до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SOCKS до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SOCKS до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SOCKS до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.22%
|30 днів
|$ 0
|-45.43%
|60 днів
|$ 0
|-66.22%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SOCKS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.04%
-0.22%
-18.48%
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