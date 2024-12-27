Сьогоднішня ціна SOCKS (SOCKS)

Поточна ціна SOCKS (SOCKS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 100.91K USD. Ціна SOCKS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SOCKS:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.39K USD

- зміна ціни SOCKS протягом дня — -0.22%

- циркуляційна пропозиція – 999.24M USD

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