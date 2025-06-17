Ціна Sock Inu (SINU)
Поточна ціна Sock Inu (SINU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 84,06K USD. Ціна SINU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sock Inu:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Sock Inu протягом дня — -8,92%
- циркуляційна пропозиція – 999,98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sock Inu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sock Inu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Sock Inu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Sock Inu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8,92%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Sock Inu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,19%
-8,92%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Sock Inu is a community driven meme coin built on the Solana blockchain, blending humor, internet culture, and crypto innovation. The project's goal is to create a lighthearted, entertaining, and inclusive digital experience for users around the world. By combining meme worthy content with the speed and scalability of Solana, Sock Inu aims to bring a fresh, fun vibe to decentralized memes. It fosters a positive environment where holders are encouraged to participate in community events, create memes, and contribute to the brand's evolution. With no roadmap or overpromised utility, Sock Inu thrives purely on community engagement and viral creativity. The project places strong emphasis on branding, social interaction, and cultural relevance in the meme economy. Sock Inu is designed for people who believe crypto should be fun, simple and social. It may not be serious, but it's seriously good at uniting people through laughter and shared internet humor. Whether it's sock wearing dogs or fun contests within the community, Sock Inu celebrates a lighthearted ethos that makes it more than just another meme token, it's a vibe.
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