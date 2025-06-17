Сьогоднішня ціна Sock Inu (SINU)

Поточна ціна Sock Inu (SINU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 84,06K USD. Ціна SINU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sock Inu:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Sock Inu протягом дня — -8,92%

- циркуляційна пропозиція – 999,98M USD

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