Сьогоднішня ціна sociove (AICREATOR)

Поточна ціна sociove (AICREATOR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 592,66K USD. Ціна AICREATOR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності sociove:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни sociove протягом дня — -17,42%

- циркуляційна пропозиція – 999,96M USD

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