Сьогоднішня ціна SocialPal (SPL)

Поточна ціна SocialPal (SPL) сьогодні становить 0.00054141 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SPL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SocialPal:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 91.97 USD

- зміна ціни SocialPal протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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