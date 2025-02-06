Ціна SocialPal (SPL)
Поточна ціна SocialPal (SPL) сьогодні становить 0.00054141 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SPL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SocialPal:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 91.97 USD
- зміна ціни SocialPal протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SocialPal до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SocialPal до USD становила $ -0.0001155750.
За останні 60 днів зміна ціни SocialPal до USD становила $ -0.0001280591.
За останні 90 днів зміна ціни SocialPal до USD становила $ -0.0000285710866240176.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0001155750
|-21.34%
|60 днів
|$ -0.0001280591
|-23.65%
|90 днів
|$ -0.0000285710866240176
|-5.01%
Останній аналіз цін SocialPal: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-15.13%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SocialPal is a revolutionary token designed to revolutionize social interactions and incentivize community engagement on various platforms. It operates on the principles of decentralization and transparency, empowering users to participate in a fair and rewarding ecosystem. With SocialPal, users can earn tokens through meaningful contributions to online communities, such as creating valuable content, providing insightful comments, or engaging in constructive discussions. These tokens can then be exchanged for goods, services, or even fiat currency, providing tangible rewards for active participation. SocialPal fosters a sense of community by connecting like-minded individuals and facilitating collaborations across different platforms. Through its innovative features and user-friendly interface, SocialPal aims to transform the way people engage online, fostering a more inclusive and rewarding social experience for all.
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