Сьогоднішня ціна SocialGrowAI (GROWAI)

Поточна ціна SocialGrowAI (GROWAI) сьогодні становить 0.00131802 USD з ринковою капіталізацією $ 414.33K USD. Ціна GROWAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SocialGrowAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни SocialGrowAI протягом дня — +2.59%

- циркуляційна пропозиція – 314.36M USD

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