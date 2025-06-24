Ціна SocialGrowAI (GROWAI)
Поточна ціна SocialGrowAI (GROWAI) сьогодні становить 0.00131802 USD з ринковою капіталізацією $ 414.33K USD. Ціна GROWAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SocialGrowAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни SocialGrowAI протягом дня — +2.59%
- циркуляційна пропозиція – 314.36M USD
Отримуйте оновлення цін GROWAI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GROWAI.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SocialGrowAI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SocialGrowAI до USD становила $ -0.0002964055.
За останні 60 днів зміна ціни SocialGrowAI до USD становила $ -0.0001297038.
За останні 90 днів зміна ціни SocialGrowAI до USD становила $ -0.0005933915102114946.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.59%
|30 днів
|$ -0.0002964055
|-22.48%
|60 днів
|$ -0.0001297038
|-9.84%
|90 днів
|$ -0.0005933915102114946
|-31.04%
Останній аналіз цін SocialGrowAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.14%
+2.59%
-15.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Revolutionize Your Token Journey with SocialGrowAI - the home of DeFAI. Unleash a seamless multi-chain experience with SocialGrowAI, your ultimate hub for trading, launching, and earning tokens. This all-in-one platform integrates Telegram and X, empowering a dynamic array of multi-chain Telegram bots, AI agents, and web apps. With innovative gamified features, SocialGrowAI offers a groundbreaking, AI-optimized platform for multi-chain trading, launching, and earning tokens all in one place. ECOSYSTEM FEATURES: SocialGrowAI Trade Bot Buy and sell on many of the most popular chains including ETH, SOL, BASE, BSC, and TON. Working with a dominating trading platform that is currently under NDA, you can expect the best tools for buying and selling across the entire space. Quick Token Launcher Our $0 multi-chain token launcher provides an easy-to-use flow, to rapidly launch any token via Telegram in minutes. Launch, distribute, renounce, and lock liquidity using the SocialGrowAI Bot. Additional rewards can be earned when using one of our partner Telegram mini apps. Faucet/Reward System Our unparalleled reward system integrated within our partner Telegram apps enables thousands of projects to reward their communities. For the first time, Telegram mini apps will no longer rely on a single airdrop to maintain retention, which has proven through thousands of case studies to drastically reduce a project's life cycle. Our unique faucet system rewards loyalty, participation and allows you to earn additional daily tokens nearing migration via our token launcher. Telegram Mini Apps While a highly saturated ecosystem with copy and pasted mechanics, our unique outlook enable us to create bespoke mini apps for projects with already established communities, removing the reliance of a single airdrop for retention and replacing it with our array of features, including trading, launching and earning to drastically increase user retention and the lifecycle of the integrated projects. Integrated IDO SocialGrowAI provides an integrated decentralized multi-chain IDO feature that provides the tools for projects to fundraise and whitelist easily within the Telegram app. This seamless system will provide additional necessary tools for teams looking to launch a more comprehensive project. AI Integration Across all of our features, AI optimizations will be prevalent. We have a highly experienced development team that specializes in AI. Utilising our AI agent, we will be the first $0 Multi-chain launcher via X and Telegram.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Розуміння токеноміки SocialGrowAI (GROWAI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена GROWAI зараз!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 GROWAI до VND
₫34.6836963
|1 GROWAI до AUD
A$0.0020297508
|1 GROWAI до GBP
￡0.0009621546
|1 GROWAI до EUR
€0.0011334972
|1 GROWAI до USD
$0.00131802
|1 GROWAI до MYR
RM0.005601585
|1 GROWAI до TRY
₺0.0522858534
|1 GROWAI до JPY
¥0.1916532882
|1 GROWAI до RUB
₽0.1034513898
|1 GROWAI до INR
₹0.1134683418
|1 GROWAI до IDR
Rp21.6068817888
|1 GROWAI до KRW
₩1.8005734824
|1 GROWAI до PHP
₱0.074995338
|1 GROWAI до EGP
￡E.0.0667840734
|1 GROWAI до BRL
R$0.0072359298
|1 GROWAI до CAD
C$0.0018056874
|1 GROWAI до BDT
৳0.161062044
|1 GROWAI до NGN
₦2.0402685996
|1 GROWAI до UAH
₴0.0551854974
|1 GROWAI до VES
Bs0.13575606
|1 GROWAI до PKR
Rs0.373790472
|1 GROWAI до KZT
₸0.6879009984
|1 GROWAI до THB
฿0.0431387946
|1 GROWAI до TWD
NT$0.0388947702
|1 GROWAI до AED
د.إ0.0048371334
|1 GROWAI до CHF
Fr0.0010675962
|1 GROWAI до HKD
HK$0.0103332768
|1 GROWAI до MAD
.د.م0.011928081
|1 GROWAI до MXN
$0.0251214612