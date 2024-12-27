Сьогоднішня ціна SocialGood (SG)

Поточна ціна SocialGood (SG) сьогодні становить 0.187035 USD з ринковою капіталізацією $ 4.27M USD. Ціна SG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SocialGood:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 761.47K USD

- зміна ціни SocialGood протягом дня — -11.70%

- циркуляційна пропозиція – 22.85M USD

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