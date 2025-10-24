Інформація щодо ціни SocialCrab (SCRB) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,05% Зміна ціни (1 дн.) +0,11% Зміна ціни (за 7 дн.) -19,84% Зміна ціни (за 7 дн.) -19,84%

Актуальна ціна SocialCrab (SCRB) становить --. За останні 24 години SCRB торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SCRB становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SCRB змінився на -0,05% за останню годину, +0,11% за 24 години та на -19,84% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо SocialCrab (SCRB)

Ринкова капіталізація $ 114,31K$ 114,31K $ 114,31K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 114,31K$ 114,31K $ 114,31K Циркуляційне постачання 999,97M 999,97M 999,97M Загальна пропозиція 999 974 420,9766358 999 974 420,9766358 999 974 420,9766358

Поточна ринкова капіталізація SocialCrab — $ 114,31K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SCRB — 999,97M, зі загальною пропозицією 999974420.9766358. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 114,31K.