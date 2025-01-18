Сьогоднішня ціна Social Trade (ST)

Поточна ціна Social Trade (ST) сьогодні становить 0.00672969 USD з ринковою капіталізацією $ 1.02M USD. Ціна ST до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Social Trade:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 198.40 USD

- зміна ціни Social Trade протягом дня — -5.13%

- циркуляційна пропозиція – 152.42M USD

Отримуйте оновлення цін ST до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ST.