Логотип Social Trade

Ціна Social Trade (ST)

USD

Графік ціни Social Trade (ST) в реальному часі

$0.00671754
$0.00671754$0.00671754
-5.20%(1D)

Сьогоднішня ціна Social Trade (ST)

Поточна ціна Social Trade (ST) сьогодні становить 0.00672969 USD з ринковою капіталізацією $ 1.02M USD. Ціна ST до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Social Trade:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 198.40 USD
- зміна ціни Social Trade протягом дня — -5.13%
- циркуляційна пропозиція – 152.42M USD

Отримуйте оновлення цін ST до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ST.

Цінові показники Social Trade (ST) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Social Trade до USD становила $ -0.000364043932469583.
За останні 30 днів зміна ціни Social Trade до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Social Trade до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Social Trade до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.000364043932469583-5.13%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Аналіз цін Social Trade (ST)

Останній аналіз цін Social Trade: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.00667726
$ 0.00667726$ 0.00667726

$ 0.00723538
$ 0.00723538$ 0.00723538

$ 0.00849319
$ 0.00849319$ 0.00849319

+0.18%

-5.13%

+2.37%

Ринкова інформація Social Trade (ST)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M

$ 198.40
$ 198.40$ 198.40

152.42M
152.42M 152.42M

Що таке Social Trade ( ST)

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Social Trade (ST)

Офіційний вебсайт

Користувачі також запитують: інші запитання про Social Trade (ST)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

ST до місцевих валют

1 ST до AUD
A$0.0108348009
1 ST до GBP
0.0055183458
1 ST до EUR
0.0065277993
1 ST до USD
$0.00672969
1 ST до MYR
RM0.030283605
1 ST до TRY
0.2384329167
1 ST до JPY
¥1.0516486563
1 ST до RUB
0.6897259281
1 ST до INR
0.5826565602
1 ST до IDR
Rp110.3227692336
1 ST до PHP
0.3940233495
1 ST до EGP
￡E.0.339176376
1 ST до BRL
R$0.041051109
1 ST до CAD
C$0.0096907536
1 ST до BDT
0.817657335
1 ST до NGN
10.4823670347
1 ST до UAH
0.2833872459
1 ST до VES
Bs0.36340326
1 ST до PKR
Rs1.8761029782
1 ST до KZT
3.5719848582
1 ST до THB
฿0.2314340391
1 ST до TWD
NT$0.2213395041
1 ST до CHF
Fr0.0061240179
1 ST до HKD
HK$0.0523569882
1 ST до MAD
.د.م0.0675660876