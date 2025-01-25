Ціна Social Swap (SST)
Поточна ціна Social Swap (SST) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SST до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Social Swap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.90 USD
- зміна ціни Social Swap протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Social Swap до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Social Swap до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Social Swap до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Social Swap до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+16.55%
|60 днів
|$ 0
|+13.17%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Social Swap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+93.43%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Socialswap.io is a decentralized exchange based on the tron blockchain, aiming to provide fast & small fee trades due to a bigger provided liquity on the dex. The native token of the platform is $SST (Socialswap Token) and can be used for various usecases, such as the solo staking pool, various community pools (Meetup & Travel ,Merch/Beverage Rewards ) & more. Focus of the whole project is very community based on: Feedback, Meetup/Events, Livecalls & more. You can also see that factor in the 10% referral reward that you can gain. Security Audits: -Certik -Turingpoint Upcoming features very soon: -Aggregator trades -Limit order trades -$SST Solo Auto staking Pool
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